Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών για την σύλληψη διακινητών κατέληξε στα Προσφυγικά

Οι δύο διακινητές και ο πελάτης τους στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, εισήλθαν σε κτίριο των Προσφυγικών στην Λ. Αλεξάνδρας όπου οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν και τους συνέλαβαν.

Συνελήφθησαν πριν από λίγο δύο διακινητές ναρκωτικών και ένας χρήστης ως πελάτης τους, από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, σε κτίριο των Προσφυγικών, στην Λ. Αλεξάνδρας.

Επειδή στο σημείο προκλήθηκε μία αναστάτωση με αντιεξουσιαστές που έχουν κατάληψη στον χώρο, από την Αστυνομία διευκρινίζουν ότι η επιχείρηση και οι συλλήψεις δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τους καταληψίες.