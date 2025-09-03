Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για λαθρεμπόριο καυσίμων – Τουλάχιστον 20 συλλήψεις

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για λαθρεμπόριο καυσίμων, με εφόδους σε πρατήρια και αποθήκες σε όλη τη χώρα, δεκάδες συλλήψεις και κατασχέσεις μεγάλων χρηματικών ποσών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΟΑΕ) για υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων.

Κλιμάκια της Αστυνομίας πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους σε δεκάδες πρατήρια υγρών καυσίμων και αποθήκες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 20 άτομα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τις αρχές, έχει διαπιστωθεί απάτη εις βάρος καταναλωτών, με πρατήρια να πειράζουν το σύστημα εισροών-εκροών, να κλέβουν στην αντλία, καθώς και να εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής μέσω εικονικών παραστατικών και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά, που φέρεται να προέρχονται από τις παράνομες πρακτικές.