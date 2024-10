Έρχεται η είσοδος στα ΜΜΜ με το κινητό

Τα πλεονεκτήματα που διέκρινε το κοινό στην έρευνα για να υιοθετηθεί η χρήση του κινητού για την είσοδο στα ΜΜΜ είναι η ταχύτητα, η ευκολία και η αμεσότητα της συναλλαγής με ασφάλεια.

Θέμα μηνών είναι πλέον η λειτουργία της χρήσης κινητού για την είσοδο των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Από τις αρχές του νέου έτους εκτιμάται ότι το νέο σύστημα θα είναι διαθέσιμο και το κοινό θα μπορεί μέσω του κινητού και του ψηφιακού πορτοφολιού που χρησιμοποιεί τις πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες του να πληρώνει εύκολα το εισιτήριό του και να εισέρχεται στα ΜΜΕ της Αθήνας.

Όπως σημειώνει o Νίκος Πετράκης, country manager της Visa Greece, αυτή την εποχή γίνεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού προκειμένου να είναι όλα έτοιμα μέχρι το τέλος του έτους και από το 2025 να είναι διαθέσιμη η υπηρεσία tap to ride στους επιβάτες. Η υπηρεσία είναι προς το παρόν διαθέσιμη στις λεωφορειακές γραμμές προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Ο κ. Πετράκης ανέλυσε τα πλεονεκτήματα της χρήσης του κινητού μέσω της υπηρεσίας tap to ride καθώς όπως είπε, λειτουργεί με επιτυχία σε πολλά αντίστοιχα συστήματα μεταφορών σε πόλεις σε όλο τον κόσμο. Ειδικότερα για το Λονδίνο αποκάλυψε ότι η χρήση του κινητού έχει φτάσει το 75% ξεπερνώντας σε χρήση κάθε άλλη εφαρμογή.

Όπως σημειώνει ο κ. Πετράκης, το tap to ride έρχεται να προσθέσει οφέλη στους επιβάτες, στους οργανισμούς συγκοινωνιών και στο περιβάλλον. Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος να κάνεις την επιβίβαση σου στα μέσα μαζικής μεταφοράς και προσφέρει άνεση και ευκολία στη χρήση. Δεν χρειάζεται να ψάξεις για να βρεις ένα εισιτήριο ή να έχεις πάνω σου μετρητά. Επιπρόσθετα έχει οφέλη στο περιβάλλον καθώς έτσι μειώνεται η χρήση χάρτινων εισιτηρίων τα οποία συνήθως πετάγονται μετά τη χρήση τους ενώ κοστίζει και η προμήθεια τους.

Το καλοκαίρι του 2023 το tap to ride εγκαταστάθηκε στα αστικά ΚΤΕΛ τριάντα ελληνικών πόλεων. Με το tap to ride ο επιβάτης εισέρχεται στο λεωφορείο και πληρώνει στο μηχάνημα με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα που μπορεί επίσης να είναι συνδεδεμένη με το smartwatch ή το κινητό του τηλέφωνο. Βλέπουμε ήδη θετικά αποτελέσματα, ας σημειωθεί πως πολλές από τις πόλεις που εγκαταστάθηκε το tap to ride αποτελούν κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, όπως η Κέρκυρα, τα Χανιά, το Ηράκλειο κ.α.

“Ειδικά σε αυτές τις πόλεις διαπιστώσαμε διευρυμένη χρήση από τους τουρίστες που έρχονται από χώρες που έχουν συνηθίσει να πληρώνουν με το tap to ride. Βλέποντας ότι υπάρχει πλέον και στην Ελλάδα ήταν αυθόρμητη η χρήση του” αναφέρει ο κ.Πετράκης ο οποίος λέει πως στα αστικά ΚΤΕΛ, το 2024 οι μέσες μηνιαίες συναλλαγές έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2023. .

Τώρα έχει έρθει, φέτος, η σειρά της Αθήνας σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ και τα μέσα που διαθέτει.

“Υλοποιούμε και εδώ λοιπόν το tap to ride και το λανσάρισμα έγινε με τις λεωφορειακές γραμμές του αεροδρομίου τον περασμένο Απρίλιο, οπότε ήδη χρησιμοποιείται. Τώρα είμαστε στη φάση εγκατάστασης και υλοποίησης του συστήματος σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχει λανσαριστεί. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι από τις αρχές του 2025 ο επιβάτης θα μπορεί εύκολα και άνετα να κάνει χρήση των μέσων με το κινητό του μέσω του tap to ride” λέει ο κ.Πετράκης.

Τι έδειξε σχετική έρευνα

Σε έρευνα που διεξήγαγε η VIsa σε συνεργασία με το ΕΜΠ, τα ευρήματα έδειξαν πως οκτώ στους δέκα επιβάτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δήλωσαν πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν το tap to ride, δηλαδή την χρήση των ΜΜΜ με κάρτα πληρωμών αντί του κλασικού εισιτηρίου, εφόσον αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη.

Το 80% εξ αυτών δηλώνει ότι θα είναι πολύ ικανοποιημένο αν μια τέτοια λύση είναι διαθέσιμη. Όμως το πιο ενδιαφέρον σημείο είναι πως επτά στους δέκα δήλωσαν πως θα χρησιμοποιούσαν συχνότερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς αν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Οπότε διαπιστώνουμε ότι το επιβατικό κοινό είναι έτοιμο να υιοθετήσει το tap to ride.

Τα πλεονεκτήματα που διέκρινε το κοινό στην έρευνα για να υιοθετηθεί η χρήση του κινητού για την είσοδο στα ΜΜΜ είναι η ταχύτητα, η ευκολία και η αμεσότητα της συναλλαγής με ασφάλεια.

Η έρευνα έγινε επίσης και στις ελληνικές πόλεις που έχει υιοθετηθεί το μέσο. Εδώ ένας στους τρεις δήλωσε ότι είναι πολύ ικανοποιημένος με αυτή τη λύση ενώ οκτώ στους δέκα είπαν ότι θα την προτείνουν και σε άλλους. Εννέα στους δέκα δήλωσαν ότι αυτή η υπηρεσία (του tap to ride) έχει βελτιώσει την καθημερινότητά τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έξι στους δέκα χρησιμοποιούν ήδη τα ψηφιακά τους πορτοφόλια για τις καθημερινές τους συναλλαγές.

Στο εξωτερικό η πληρωμή με κινητό έχει λειτουργήσει ήδη σε πάνω από 800 πόλεις. Όπως λέει ο κ.Πετράκης, το 2023 μόνο διεκπεραιώθηκαν 1,6 δισεκατομμύρια ανέπαφες συναλλαγές στα ΜΜΜ σε παγκόσμια κλίμακα, παρουσιάζοντας μάλιστα αύξηση κατά 30% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Στην Ιταλία ο μέσος όγκος αυτού του τρόπου πληρωμής εισιτηρίου αυξήθηκε κατά 85% μέσα σε ένα έτος. Στην χώρα αυτή έχουμε παρουσία σε 39 πόλεις καλύπτοντας 10 εκατομμύρια πολίτες.

Στην Πορτογαλία έχουμε το tap to ride (αντίστοιχο σύστημα) από το 2021 στο Πόρτο και στη Λισαβόνα από το 2023. Στην περίπτωση της Λισαβώνας καταγράφηκαν ένα εκατομμύρια περισσότεροι επιβάτες μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την εισαγωγή της υπηρεσίας. Στην Ισπανία είναι σε 25 πόλεις διαθέσιμο και ειδικότερα στη Μαδρίτη είναι διαθέσιμο στα λεωφορεία και ήδη το 43% των πληρωμών γίνεται ψηφιακά. Το σημαντικότερο επίτευγμα είναι το Λονδίνο όπου η υπηρεσία είναι διαθέσιμη εδώ και 10 χρόνια, από τις πρώτες πόλεις που εισήχθη το tap to ride.

Σήμερα το 75% των μετακινήσεων με tube ή σιδηρόδρομο γίνεται με τη χρήση της υπηρεσίας αυτής σε σχέση με 25% το 2016. Μάλιστα υπάρχει μια σκέψη από το TFL να καταργηθεί η υπηρεσία του Oyster λόγω της ευρείας χρήσης του tap to ride.

Σημαντικό μέρος της εύρυθμης λειτουργίας της χρήσης κινητού είναι και η εκπαίδευση του κοινού και όπως σημειώνει ο επικεφαλής της Visa Greece, όσο σημαντικό είναι να δημιουργήσεις τις υποδομές, δηλαδή να εγκαταστήσεις ένα σύστημα, τόσο σημαντικό είναι να το κάνεις γνωστό και να εκπαιδευτεί το κοινό στον τρόπο πληρωμής.

“Εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι θα γίνει μια καμπάνια ενημέρωσης για να μπορέσει να τον μάθει και να τον χρησιμοποιήσει. Αυτό θα γίνει ουσιαστικά παράλληλα με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης τους επόμενους μήνες και να κάνουμε τους επιβάτες να εμπιστευτεί και να δοκιμάσει τον νέο αυτό τρόπο πληρωμής” καταλήγει ο κ.Πετράκης.