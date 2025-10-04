Έβρος: Κακουργηματική δίωξη στους 13 Τούρκους για το οπλοστάσιο που μετέφεραν

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στους 13 Τούρκους που συνελήφθησαν στον Έβρο ενώ μετέφεραν 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες.

Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης οδηγήθηκαν το πρωί οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με την κατηγορία ότι μετέφεραν 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες, καθώς επίσης εξαρτήματα και τμήματα όπλων.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση παραμένουν υπό κράτηση.

Οι 13 αλλοδαποί συνελήφθησαν σε περιοχή του Σουφλίου, στον Έβρο, έπειτα από επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που είχε πληροφορίες για τις κινήσεις τους.

Οι συλληφθέντες, επτά άνδρες κι έξι γυναίκες, είχαν περάσει στο ελληνικό έδαφος, διασχίζοντας προηγουμένως με βάρκα τον ποταμό Έβρο, ενώ μετέφεραν το οπλοστάσιο μέσα σε σάκους.

Τα όπλα εκτιμάται, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ότι θα κατέληγαν σε μέλη συμμορίας συμπατριωτών τους, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.

Πληροφορίες αναφέρουν πως προανακριτικά οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ο ιδιοκτήτης της βάρκας τούς υπέδειξε άτομο στο οποίο επρόκειτο να παραδώσουν το φορτίο, το περιεχόμενο του οποίου – όπως ανέφεραν – δεν γνώριζαν. Ανέφεραν δε, ότι σκόπευαν να έρθουν στην Ελλάδα για να ζητήσουν πολιτικό άσυλο.