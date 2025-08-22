Έξαρση γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Κατάμεστο το περιφερειακό ιατρείο του νησιού

Αναστάτωση σε κατοίκους και επισκέπτες στη Τζια έπειτα από έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας. Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μετέβη στο νησί.

Δεκάδες είναι τα κρούσματα της γαστρεντερίτιδας καθημερινά εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες στη Τζια ενώ σήμερα έφτασε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο νησί.

Μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, δεκάδες ασθενείς έχουν επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς, κοιλιακό πόνο και, σε αρκετές περιπτώσεις, πυρετό.

Όσοι εμφάνισαν πιο ήπια συμπτώματα απευθύνθηκαν στα φαρμακεία του νησιού.

Έξω από το περιφερειακό ιατρείο του νησιού έχουν τοιχοκολληθεί οδηγίες προφύλαξης ενώ σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τα κρούσματα είναι σε ύφεση.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι πάντως που αναφέρουν πως το ξέσπασμα γαστρεντερίτιδας είναι ένα φαινόμενο που έχουν αντιμετωπίσει και τα προηγούμενα καλοκαίρια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που προκάλεσε την έξαρση της ασθένειας.