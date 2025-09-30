Εξάρθρωση κυκλώματος με απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχει κατασχεθεί τουλάχιστον μισό εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (30/09), επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

