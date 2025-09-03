Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της εκτέλεσης στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν δυο άτομα

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 47χρονου αλλοδαπού στην Αθήνα τον Αύγουστο, με τη σύλληψη ενός 27χρονου. Στην έρευνα βρέθηκαν όπλα και μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, ενώ συνελήφθη και συνεργός του.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προχώρησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης ανθρωποκτονίας 47χρονου αλλοδαπού, που έγινε το βράδυ της 18ης Αυγούστου 2025 στο κέντρο της Αθήνας.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 27χρονος, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη ακόμη ένας συνομήλικός του, από κοινού με τον οποίο διαπιστώθηκε ότι προέβαιναν σε διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, ανθρωποκτονία με δόλο, κλοπή αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Το χρονικό

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το βράδυ της 18ης Αυγούστου ένας άγνωστος δράστης, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, προσέγγισε και πυροβόλησε τον 47χρονο αλλοδαπό στην οδό Μιχαήλ Βόδα στον ‘Αγιο Παντελεήμονα.

Ακολούθησε έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, κατά την οποία συλλέχθηκαν πειστήρια από τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και ψηφιακά και εγκληματολογικά δεδομένα, από την αξιοποίηση των οποίων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 27χρονου καθώς και η χαρτογράφηση των κινήσεών του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της έρευνας, το απόγευμα της 21ης Αυγούστου, εντοπίσθηκε στον ‘Αλιμο το δίκυκλο που χρησιμοποίησε ο δράστης, για το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί από την περιοχή της Καλλιθέας και αποδόθηκε στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.

Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρεις σπίτια στην Αθήνα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 1.430,8 γραμμάρια κοκαΐνη, 642 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη, 34 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη («σοκολάτα»), 137 γραμμάρια άγνωστη χημική ουσία, ένας μεταλλικός τρίφτης, στον οποίο βρέθηκαν υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης, πυροβόλο όπλο, με γεμιστήρα που περιείχε έντεκα 11 φυσίγγια, ρουχισμός και εξοπλισμός αναβάτη μοτοσυκλέτας, πανομοιότυπος με αυτόν του δράστη της δολοφονίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια της έρευνα προέκυψε ότι ο 27χρονος από κοινού με συνομήλικό του, ο οποίος επίσης συνελήφθη, προέβαιναν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τις παραπάνω οικίες.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σωματικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία και απείθεια, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.