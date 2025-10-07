Φοινικούντα: Βίντεο – ντοκουμέντο με τη διαδρομή του δράστη μετά τη διπλή δολοφονία

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, με τις Αρχές να εστιάζουν σε μαρτυρίες και βίντεο από τη μοιραία μέρα.

Άφαντος παραμένει ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με θύματα τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη και στενό φίλο του, ο οποίος φέρεται να διέφυγε με σκούτερ, σύμφωνα με βίντεο – ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, στο υλικό που δημοσίευσε το MEGA ο άνδρας φέρεται να κινείται με ένα σκούτερ, με κατεύθυνση προς Μεθώνη και Πύλο, ενώ παράλληλα εξετάζεται εάν υπήρχε και συνεργός που τον περίμενε σε κάποιο σημείο της διαδρομής.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας σε συνεργασία με το κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που μετέβη στη Μεσσηνία για την εξιχνίαση της υπόθεσης, δίνουν μάχη με τον χρόνο προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη.

Από κάμερες της ευρύτερης περιοχής, αλλά και μαρτυρίες, προσπαθούν να φτάσουν στην ταυτότητα του δράστη, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για άτομο το οποίο προχώρησε στις δύο δολοφονίες έπειτα από εντολή, ή αν σχετιζόταν με κάποιον τρόπο με τα δύο θύματα.

Τα προσωπικά κίνητρα φαίνεται να προκρίνονται αυτή τη στιγμή, ως ο λόγος που όπλισε το χέρι του δράστη, χωρίς να εξαιρούνται άλλες πιθανότητες, αν και μέχρι τώρα δεν προκύπτει τα θύματα να είχαν χρέη ή οικονομικές διαφορές. Μοιραία, όμως, στην παρούσα φάση, όπως έγραφε νωρίτερα το NEWS 24/7, οι αστυνομικοί δεν μπορούν να εξαιρέσουν καμία πιθανότητα. Το μόνο κίνητρο που έχει αποκλειστεί είναι αυτό της ληστείας, αφού δεν έλειπαν χρήματα, μετά το έγκλημα.

Ως προς τη μαρτυρία του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – η οποία θεωρείται κρίσιμη- εκείνος ανέφερε στους αστυνομικούς πως ο δράστης ήταν νεαρός, πιθανόν ακόμη και ανήλικος, με πολύ ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά, φορούσε κουκούλα μπλούζας στο κεφάλι, αλλά είχε ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Σημειώνεται ότι ο 68χρονος ιδιοκτήτης είχε πρόσφατα ορίσει δικαιούχους στη διαθήκη του τον 60χρονο φίλο του, που επίσης δολοφονήθηκε και τον ανιψιό του που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας. Σε περίπτωση θανάτου ενός δικαιούχου, η νομοθεσία προβλέπει πως δικαιούχοι γίνονται οι αμέσως επόμενοι συγγενείς του εκλιπόντος.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Ο δράστης έφτασε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Εισήλθε στη ρεσεψιόν και ρώτησε αν υπάρχει διαθεσιμότητα. Όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του απάντησε αρνητικά, εκείνος άνοιξε πυρ εναντίον του, με περίστροφο μικρού διαμετρήματος όπως καταλήγουν οι αστυνομικοί. Ο 60χρονος επιστάτης και σύντροφος του θύματος προσπάθησε να διαφύγει και ο δράστης γύρισε προς εκείνον και τον πυροβόλησε πισώπλατα με αποτέλεσμα και εκείνος να πέσει νεκρός.

Τους πυροβολισμούς φέρονται να άκουσαν τουρίστες που βρίσκονταν σε τροχόσπιτα της περιοχής.

Σημειώνεται, ότι πριν από μερικές ημέρες ο ιδιοκτήτης είχε δεχθεί και πάλι επίθεση από ένα άτομο που τον είχε χτύπησε με το κοντάκι του όπλου στο κεφάλι του. Όπως τότε, είπε στους αστυνομικούς, ότι δεν ήξερε ποιος ήθελε να του κάνει κακό. Μάλιστα, έκτοτε, ο ιδιοκτήτης είχε επιλέξει για την ασφάλειά του να διαμένει στο κάμπινγκ, θεωρώντας ότι παρουσία και άλλων ανθρώπων, θα ήταν πιο ασφαλής. Ο δράστης, ωστόσο, δεν πτοήθηκε από την παρουσία κατασκηνωτών στο κάμπινγκ.