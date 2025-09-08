Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, ενώ η κυκλοφορία εκτράπηκε σε εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ατυχήματα.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου, όταν νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νταλίκα που μετέφερε ξύλα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο διαχωριστικό διάζωμα. Από τη σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για την κατάσταση του οδηγού ή για πιθανούς τραυματισμούς, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του τροχαίου.