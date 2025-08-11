Φωτιά μεταξύ Παλαίρου – Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία – Σηκώθηκαν εναέρια

Φωτιά εκδηλώθηκε στον δρόμο μεταξύ Παλαίρου και Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία. Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/08) σε αγροτοδασική έκταση στον δρόμο μεταξύ Παλαίρου και Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία.

Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.