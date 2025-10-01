Φωτιά σε δασική έκταση στη Ρόδο

Φωτιά έχει ξεσπάσει βορειότερα από τον οικισμό της Αγίας Ελεούσας στην Ρόδο, χωρίς άμεσο κίνδυνο για τον οικισμό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται που φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Ελεούσας, στη Ρόδο.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει βορειότερα από τον οικισμό που δεν κινδυνεύει άμεσα.

Στο σημείο έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική, αποτελούμενη από 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και εθελοντές, ενώ τις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.