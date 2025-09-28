Ελλάδα Φωτιά

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας – Απεγκλωβίστηκαν άτομα

Όχημα της Πυροσβεστικής (Φωτογραφία αρχείου) EUROKINISSI

Φωτιά σημειώθηκε σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας τα ξημερώματα της Κυριακής.

Φωτιά ξέσπασε σε ένα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο επί της οδού Mάγερ στο κέντρο της Αθήνας, τα ξημερώματα της Κυριακής (28/9), από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τον χώρο απεγκλωβίστηκαν άτομα, των οποίων η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει διευκρινιστεί.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο.

 

