Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας – Απεγκλωβίστηκαν άτομα
Φωτιά σημειώθηκε σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας τα ξημερώματα της Κυριακής.
- 28 Σεπτεμβρίου 2025 07:28
Φωτιά ξέσπασε σε ένα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο επί της οδού Mάγερ στο κέντρο της Αθήνας, τα ξημερώματα της Κυριακής (28/9), από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τον χώρο απεγκλωβίστηκαν άτομα, των οποίων η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει διευκρινιστεί.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο.