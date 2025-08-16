Φωτιά σε επιχείρηση με ανακυκλώσιμα υλικά στο Αιγάλεω

Φωτιά εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακυκλώσιμων υλικών στο Αιγάλεω, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (16/8) σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ανακυκλώσιμων υλικών στο Αιγάλεω. Στο σημείο έσπευσαν 11 πυροσβέστες με 8 οχήματα που κατάφεραν να θέσουν υπό μερικό έλεγχο την φωτιά, πριν επεκταθεί καθώς υπάρχουν ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ επί της οδού Θεσσαλίας στα σύνορα Βοτανικού με το Αιγάλεω.

Δείτε βίντεο: