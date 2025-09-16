Φωτιά σε επιχείρηση στην περιοχή του Ρέντη – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Μεγάλη φωτιά έχει εκδηλωθεί σε επιχείρηση σε περιοχή του Ρέντη. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (16/9) σε επιχείρηση στην περιοχή του Ρέντη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε επί της οδού Αγίων Πάντων, κοντά στην οδό Θηβών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε στον υπαιθριο χώρο της εταιρείας και άμεσα έσπευσαν 17 οχήματα, 41 πυροσβέστες και εθελοντές για την κατάσβεσή της.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.