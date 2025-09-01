Μεγάλη φωτιά σε σχολείο στην Παλλήνη – Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Φωτιά ξέσπασε σε σχολείο στην Παλλήνη. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (01/09) σε χώρο του Μουσικού Σχολείου στην περιοχή της Παλλήνης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10:40 στη σκεπή του σχολείου πιθανόν λόγω εργασιών που γίνονταν.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και κατάφεραν άμεσα να την σβήσουν.

Δείτε βίντεο από το iRafina: