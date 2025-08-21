Φωτιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Μιτζαίικα Αχαΐας, σε ορεινό και δύσβατο σημείο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση σε δύσβατο και ορεινό σημείο, στην περιοχή Μιτζαίικα Αχαΐας, χωρίς να κινδυνεύουν τυχόν οικισμοί.

Στην περιοχή δεν πνέουν δυνατοί άνεμοι, ούτε έχει πάρει μεγάλη έκταση ακόμη το πύρινο μέτωπο.

Από την Πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.