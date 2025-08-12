Φωτιά στη Δυτική Αχαΐα: Νέο μέτωπο στα Συχαινά – Κλείνει τμήμα της Ολυμπίας Οδού

Νέο πύρινο μέτωπο στα Συχαινά, στην άλλη πλευρά της Πάτρας, το βράδυ της Τρίτης.

Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης για τους κατοίκους της Δυτικής Αχαΐας, καθώς εδώ και λίγη ώρα έχει ξεσπάσει ακόμη ένα πύρινο μέτωπο, αυτή τη φορά στα Άνω Συχαινά, στην άλλη πλευρά της πόλης της Πάτρας και κοντά στον αστικό ιστό.

Οι εξελίξεις είναι δραματικές, καθώς θα πρέπει να υπάρξει διασπορά δυνάμεων στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νέα εστία.

Σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», κλειστά είναι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας, εξαιτίας της φωτιάς στην περιοχή των Συχαινών.