Φωτιά στην Άνδρο – Προειδοποιητικό μήνυμα του 112

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα να επιχειρούν στο σημείο.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου το μεσημέρι της Τρίτης (16/9).

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν λίγο στους κατοίκους της περιοχής της Παλαιόπολης. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:30 σε αγροτοδασική έκταση σχετικά κοντά στον οικισμό, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται κατοικίες.

Παράλληλα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 7 οχήματα συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Λίγο μετά τις 16.00 η φωτιά παρουσίαζε καλύτερη εικόνα. Δεν κινδυνεύουν τυχόν οικισμοί και η κατεύθυνσή της είναι προς την ακτή.