Φωτιά στην Άνδρο – Προειδοποιητικό μήνυμα του 112
- 16 Σεπτεμβρίου 2025 15:54
Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου το μεσημέρι της Τρίτης (16/9).
Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν λίγο στους κατοίκους της περιοχής της Παλαιόπολης. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:30 σε αγροτοδασική έκταση σχετικά κοντά στον οικισμό, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται κατοικίες.
Παράλληλα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 7 οχήματα συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Λίγο μετά τις 16.00 η φωτιά παρουσίαζε καλύτερη εικόνα. Δεν κινδυνεύουν τυχόν οικισμοί και η κατεύθυνσή της είναι προς την ακτή.