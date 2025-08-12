Φωτιά στην Αχαΐα: Ένας εγκαυματίας και δύο με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο

Εκτός ελέγχου μαίνεται η φωτιά στον Ερύμανθο και στα Μοιραίικα Πατρών, με τις φλόγες να έχουν φτάσει μέσα στον αστικό ιστό.

Ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) σε πολλές περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, με τους καπνούς να φτάνουν μέχρι την Πάτρα και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Λίγο μετά τις 3.15 στους κατοίκους της περιοχής χτύπησε νέο μήνυμα από το 112, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: “Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Νικόλαος Κράλη, Άγιος Στέφανος, Κατσαϊταίικα, Κάτω Μαζαράκι, Θωμαίικα, Κάπελη, απομακρυνθείτε προς Κάτω Αχαϊα”.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο -όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Ηλίας Θεοδωρόπουλος- έχει μεταφερθεί ένας άνδρας 41 ετών με ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και στο μέτωπο. Ο κ. Θεοδωρόπουλος ανέφερε επίσης ότι “έχουν τεθεί σε ετοιμότητα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η πλαστική χειρουργική κλινική του νοσοκομείου ‘Άγιος Ανδρέας’ καθώς και τα κέντρα υγείας κάτω Αχαΐας και Χαλανδρίτσας”.

Σε νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και δύο ακόμη άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα.

Σημειώνεται πως λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία από τον κόμβο της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) προς την Εθνική Οδό Πατρών–Τριπόλεως. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με μήνυμα της ΕΛΑΣ: “ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI ΛOΓΩ ΠYPKAΓIAΣ YΦIΣTATAI ΔIAKOΠH KYKΛOΦOPIAΣ AΠO KOMBO BI.Π.E. ΠPOΣ EΘNIKH OΔO ΠATPΩN-TPIΠOΛEΩΣ. H KYKΛOΦOPIA TΩN OXHMATΩN ΔIEΞAΓETAI AΠO ΠAPAΠΛEYPEΣ OΔOYΣ“.