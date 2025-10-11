Φωτιά στην Εύβοια – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Φωτιά στην Εύβοια – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείοΔιαβάζεται σε 1'
Φωτιά ξέσπασε στην Παραλία Ζαράκων στην Εύβοια το απόγευμα του Σαββάτου.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην Παραλία Ζαράκων στην Εύβοια.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από την 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, και 18 οχήματα, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίσης 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.