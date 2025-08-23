Φωτιά στην Πάνακτο στα Δερβενοχώρια – Μεγάλη κινητοποίηση

Φωτιά έχει ξεσπάσει μέσα σε δασική και πευκόφυτη έκταση, χωρίς επί τους παρόντος να απειλεί οικισμούς, όμως έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση ανάμεσα σε Πάνακτο και Λεύκα, στα Δερβενοχώρια.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει μέσα σε δασική και πευκόφυτη έκταση, χωρίς επί τους παρόντος να απειλεί οικισμούς, όμως έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση, καθώς στην περιοχή πνέουν και άνεμοι μέτριων εντάσεων 4 μποφόρ.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Συνδρομή στις προσπάθειες κατάσβεσης παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.