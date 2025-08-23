Φωτιά στην Πάνακτο στα Δερβενοχώρια – Μεγάλη κινητοποίηση

Φωτιά στην Πάνακτο στα Δερβενοχώρια – Μεγάλη κινητοποίησηΔιαβάζεται σε 1'

- 23 Αυγούστου 2025 11:45
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση ανάμεσα σε Πάνακτο και Λεύκα, στα Δερβενοχώρια.
Η φωτιά έχει ξεσπάσει μέσα σε δασική και πευκόφυτη έκταση, χωρίς επί τους παρόντος να απειλεί οικισμούς, όμως έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση, καθώς στην περιοχή πνέουν και άνεμοι μέτριων εντάσεων 4 μποφόρ.
Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Συνδρομή στις προσπάθειες κατάσβεσης παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.