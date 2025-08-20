Φωτιά στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσαΔιαβάζεται σε 1'
Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας. Επιχειρούν, μεταξύ άλλων, και τέσσερα εναέρια μέσα.
- 20 Αυγούστου 2025 16:32
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (20/08) στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν άμεσα 41 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.