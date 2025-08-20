Φωτιά στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας. Επιχειρούν, μεταξύ άλλων, και τέσσερα εναέρια μέσα.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (20/08) στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν άμεσα 41 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.