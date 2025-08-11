Φωτιά στην Σκοτεινή Αργολίδας – 112 για ετοιμότητα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) στην Σκοτεινή Αργολίδας. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8), σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

Αξίζει να σημειωθεί, πως για τη φωτιά στην Σκοτεινή Αργολίδας, ήχησε και το 112, καλώντας με μήνυμα τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.