Φωτιά στο ιταλικό εστιατόριο Ovio του Πάνου Ιωαννίδη

Το γνωστό ιταλικό εστιατόριο Ovio στο Σύνταγμα δεν θα λειτουργήσει σήμερα, Σάββατο, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από φωτιά που ξέσπασε στην κουζίνα.

Χωρίς να υπάρξει τραυματισμός, αλλά μόνο υλικές ζημιές, έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε για μερικά λεπτά στις 8.00 το πρωί του Σαββάτου στο εστιατόριο Ovio του γνωστού κριτή του Masterchef Πάνου Ιωαννίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NEWS 24/7 η πυρκαγιά ξεκίνησε από κατσαρόλα, και την τράβηξε ο απορροφητήρας, με αποτέλεσμα να σκάσει σωλήνας νερού της πολυκατοικίας και να καούν δύο καλώδια.

Το εστιατόριο δεν θα λειτουργήσει σήμερα, Σάββατο, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στην πολυκατοικία, ενώ οι υπεύθυνοι εκτιμούν ότι αύριο θα ανοίξει κανονικά και πάλι για το κοινό του.