Φωτιά στο Μακροχώρι Καστοριάς – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το απόγευμα της Κυριακής (24/8) για φωτιά που ξέσπασε στο Μακροχώρι Καστοριάς.
- 24 Αυγούστου 2025 18:37
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) σε δασική έκταση στην περιοχή του Μακροχωρίου, στην Καστοριά.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Πυροσβεστικής