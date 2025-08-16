Φωτιές σε Πύργο και Καλάβρυτα – Μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα

Δύο νέες πυρκαγιές ξέσπασαν το μεσημέρι του Σαββάτου (16/8) σε Ηλεία και Αχαΐα, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Φωτιές ξέσπασαν στον Πύργο Ηλείας και στα Καλάβρυτα Αχαΐας το μεσημέρι του Σαββάτου. Η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ελαιώνας Πύργου, ήταν κοντά στον οικισμό, αλλά οριοθετήθηκε άμεσα.

Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Για την περιοχή Βυτιναίικα εκδόθηκε νωρίτερα και μήνυμα «112» για ετοιμότητα των κατοίκων.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Καλαβρύτων. Καθώς στην περιοχή δεν πνέουν δυνατοί άνεμοι, ήδη το πύρινο μέτωπο εμφανίζει καλύτερη εικόνα.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ με 7 οχήματα και 3 ελικόπτερα, ενώ τις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Για το Λιβάρτζι εκδόθηκε μήνυμα από το «112» που καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.