Φωτιά στο Μυρτόφυτο του δήμου Παγγαίου Καβάλας

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (21/9) στην περιοχή του Μυρτοφύτου στο Παγγαίο Καβάλας.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ οι προσπάθειες ενισχύονται από αέρος. Συγκεκριμένα, ρίψεις νερού πραγματοποιούνται από δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.