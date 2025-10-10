Φωτιά σε χώρο με λάστιχα και σκραπ στον Ασπρόπυργο – Πυκνοί καπνοί

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συναγερμός σήμανε λίγα λεπτά πριν τις 10:00 το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στον Ασπρόπυργο για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε κοντά στην πίστα καρτ.

Η πυρκαγιά μαίνεται σε χώρο με λάστιχα και σκραπ, ενώ έχει ήδη καταστρέψει ένα κοντέινερ. Λόγω της φύσης των υλικών το έργο της κατάσβεσης είναι δύσκολο.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά 14 πυροσβέστες με επτά οχήματα και υδροφόρα ΟΤΑ, ενώ οι πυκνοί καπνοί καθιστούν πολύ βαριά την ατμόσφαιρα στην περιοχή.