Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στον Κουβαρά. Εκτρέπονται δυνάμεις από το μέτωπο της Κερατέας που βρίσκεται σε ύφεση.

Συναγερμός έχει σημάνεις στην Πυροσβεστική εξαιτίας φωτιάς που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή του Κουβαρά Αττικής.

Η πυρκαγιά εντοπίζεται στη θέση Βελατούρι και υπάρχουν σπίτια που επί του παρόντος δεν κινδυνεύουν άμεσα, όμως πνέουν ισχυροί άνεμοι. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση, ενώ εκτρέπονται δυνάμεις από το μέτωπο της Κερατέας που βρίσκεται σε ύφεση.

Επί του παρόντος έχουν σπεύσει και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, ένα αεροσκάφος και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή στις προσπάθειες κατάσβεση παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.