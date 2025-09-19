Φωτιά τώρα σε ΙΧ στην Αττική Οδό – Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Φωτιά τώρα σε ΙΧ στην Αττική Οδό – Πού υπάρχουν καθυστερήσειςΔιαβάζεται σε 2'
Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με ενημέρωση, στην περιοχή καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις. LIVE ΧΑΡΤΗΣ.
- 19 Σεπτεμβρίου 2025 17:57
Πυρκαγιά σε όχημα που κινούνταν στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, μετά τον κόμβο Παιανίας σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/09).
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η δεξιά λωρίδα του δρόμου παραμένει κλειστή, κάτι που έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.