Φωτιά τώρα σε ΙΧ στην Αττική Οδό – Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με ενημέρωση, στην περιοχή καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις. LIVE ΧΑΡΤΗΣ.

Πυρκαγιά σε όχημα που κινούνταν στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, μετά τον κόμβο Παιανίας σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/09).

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η δεξιά λωρίδα του δρόμου παραμένει κλειστή, κάτι που έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.

NEWS 24/7

NEWS 24/7

NEWS 24/7

Η ανακοίνωση της Αττικής Οδού: