Φωτιές: Κενά μνήμης από το τσίπουρο επικαλείται ο 27χρονος συλληφθέντας – Δύο νέες προσαγωγές

Οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για τις φωτιές σε Συχαινά και Γηροκομείο θα απολογηθούν ενώπιον Ανακριτή, με τις Αρχές να εξετάζουν αν υπήρξε υποκίνηση.

Κενά μνήμης επικαλέστηκε ο 27χρονος συλληφθείς για τον εμπρησμό στα Συχαινά, καθώς όπως είπε είχε πιει πολύ τσίπουρο, που βρέθηκε στην κατοχή του και είχαν κάνει χρήση αλκοόλ και χασίς με τον 19χρονο φίλο του, σε μία πλατεία που βρίσκονταν πριν.

Ο 19χρονος με την σειρά του ομολόγησε τις πράξεις του και συγκεκριμένα ανέφερε πως ο 27χρονος μπήκε στο χωράφι και με ένα τσακμάκι έβαλε την φωτιά, χωρίς όμως να εξηγήσει τον λόγο που το έκαναν, πέρα από το ότι σκέφτηκαν να βάλουν μια φωτιά. Στο σημείο βρέθηκε και ένα μπουκαλάκι που είχε βενζίνη, ένα μέρος του οποίου φαίνεται πως ήδη είχε χρησιμοποιηθεί.

Στην περίπτωσή τους ειδικά, ενδέχεται να ζητηθεί και άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να διαπιστωθούν τυχόν επικοινωνίες που είχαν προηγηθεί, αν και οι Αρχές πιστεύουν ότι κάποιος ή κάποιοι τους προσέγγισαν επί τόπου, έναντι κάποιου αντιτίμου και τους έβαλαν να βάλουν την φωτιά, κάτι που αποφεύγουν και οι δύο να πουν. Τους δύο συλληφθέντες εκτός από τις Αρχές της Πάτρας τους ελέγχει και η Κρατική Ασφάλεια και η Αντιτρομοκρατική χωρίς να έχει προκύψει κάτι μέχρι στιγμής.

Ως προς τον 25χρονο που συνελήφθη για την φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου, εκείνος στους αστυνομικούς δεν θέλησε να πει το παραμικρό, καθώς, όπως έλεγε, δεν τους αναγνωρίζει ως το αρμόδιο όργανο και στον εισαγγελέα αρκέστηκε να πει πως εκείνος πήγε να σβήσει μία καύτρα στο χωράφι και όχι να βάλει την φωτιά, όμως μάρτυρες και οι φωτογραφίες του φωτορεπόρτερ που τον είδαν, αναφέρουν ότι η φωτιά ξεπήδησε από το σημείο που βρισκόταν ένα με δύο λεπτά αφού αποχώρησε και ενώ πριν ήταν σκυμμένος στο σημείο. Οι τρεις συλληφθέντες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον Ανακριτή.

Το βράδυ στην περιοχή Μπάλας που σημειώθηκε νέα εστία φωτιάς, από έρευνες της Αστυνομίας που έγιναν στην περιοχή, εντοπίστηκαν δύο άτομα που κρίθηκαν ότι κινούνταν ύποπτα και προσήχθησαν στην Ασφάλεια για να εξεταστούν. Δεν προέκυψε τίποτα σε βάρος τους όμως και αφέθηκαν ελεύθεροι, όπως ελεύθεροι έχουν αφεθεί και άλλα άτομα που έχουν προσαχθεί τα προηγούμενα 24ωρα που κρίθηκαν ύποπτοι.

Οι έλεγχοι ατόμων και οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή θα συνεχιστούν από την Αστυνομία, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι αρκετά άτομα που δεν έχουν λόγο να βρίσκονται στα σημεία των πυρκαγιών περιφέρονται στις περιοχές αυτές.