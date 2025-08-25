Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το λιμάνι του Πειραιά

Την σορό μιας γυναίκας να επιπλέει μέσα στο λιμάνι του Πειραιά εντόπισαν επιβάτες που βρίσκονταν στην προβλήτα Ε8. Σκάφος του λιμενικού έσπευσε στο σημείο.

Συναγερμός σήμανε, το πρωί της Δευτέρας (25/8) ,στο λιμάνι του Πειραιά έπειτα από τον εντοπισμό σορού.

Συγκεκριμένα, επιβάτες που βρίσκονταν στην προβλήτα Ε8 είδαν το άψυχο σώμα μιας γυναίκας να επιπλέει στο νερό και ειδοποίησαν άμεσα το λιμενικό.

Στο σημείο έσπευσε σκάφος του λιμενικού που ανέσυρε την άτυχη γυναίκα, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε για να την μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Τα στοιχεία της παραμένουν άγνωστα, όπως και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο νερό.