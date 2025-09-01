Global Sumud Flotilla: Με ελληνική συμμετοχή ο στόλος που πλέει προς τη Γάζα

Με δικό του καράβι θα συμμετάσχει στο Global Sumud Flotilla το March to Gaza Greece. Πότε θα ανακοινωθεί η ελληνική συμμετοχή στον στόλο που έχει στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας

Η συλλογικότητα March to Gaza Greece ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει με δικό της καράβι στο Global Sumud Flotilla, τη διεθνή αποστολή αλληλεγγύης που άνοιξε χθες τα πρώτα της πανιά στη Βαρκελώνη, στην οποία λαμβάνουν μέρος πληρώματα και καράβια από 44 χώρες.

Το 2008, δύο ελληνικά καΐκια, ο «Δημήτρης Κ.» και ο «Άγιος Νικόλαος», ήταν τα πρώτα που έσπασαν τον αποκλεισμό της Γάζας, ανοίγοντας δρόμο μετά από 41 χρόνια πολιορκίας. Δεκαεπτά χρόνια μετά, το March to Gaza Greece δηλώνει ότι η ανάγκη είναι ακόμη πιο επιτακτική, καθώς «η γενοκτονία στη Γάζα εξελίσσεται μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, με χιλιάδες νεκρά παιδιά, εκατομμύρια εκτοπισμένους και μια κοινωνία που καταδικάζεται στην ολική εξόντωση. Οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοι της Δύσης όχι μόνο σιωπούν αλλά στηρίζουν ενεργά το ισραηλινό καθεστώς απαρτχάιντ.»

Στόχος να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας

«Σε αυτήν την ζοφερή πραγματικότητα, το Global Sumud Flotilla είναι η συνέχεια και η αναγέννηση μιας υπόσχεσης: ότι οι λαοί μπορούν να δράσουν εκεί όπου οι κυβερνήσεις συναινούν στο έγκλημα. Ότι μπορούμε να πράξουμε, να σπάσουμε τον αποκλεισμό, να δώσουμε φωνή σε όσους θέλουν να τους κάνουν αόρατους» τονίζει το March to Gaza.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα διεθνής πρωτοβουλία επιχειρεί να δώσει φωνή στους Παλαιστινίους και να σπάσει τον πολυετή αποκλεισμό. «Οι λαοί μπορούν να δράσουν εκεί όπου οι κυβερνήσεις συναινούν στο έγκλημα», τονίζει το March to Gaza Greece, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για συνέχεια και αναγέννηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε το 2008.

“Όλα τα μάτια στη Γάζα”

Η ελληνική αποστολή θα συμμετάσχει με καράβι που θα ξεκινήσει από την Ελλάδα, καθώς και με μέλη σε άλλα διεθνή σκάφη. Λεπτομέρειες για το ελληνικό καράβι δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές για λόγους ασφάλειας του εγχειρήματος. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνουν οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία: «Όσον αφορά το ελληνικό καράβι, θα θέλαμε να μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες. Δεν μπορούμε όμως, τουλάχιστον άμεσα, για δύο λόγους: ο πρώτος είναι η διαρκής συμμαχία της ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ και τα προσκόμματα (γραφειοκρατικά ή άλλα) που πιθανότατα θα θέσει στον απόπλου του καραβιού και της αποστολής. Ζητάμε από τον κόσμο της αλληλεγγύης να πιέσει όσο το δυνατόν περισσότερο την ελληνική κυβέρνηση να μην εμποδίσει τον απόπλου και να εγγυηθεί την ασφάλεια της διέλευσης. Ο δεύτερος είναι η διαρκής τρομοκρατία που ασκεί το Ισραήλ παγκοσμίως. Το κράτος-τρομοκράτης έχει επιχειρήσει σε πολλά σημεία του πλανήτη, αδιαφορώντας πλήρως για το διεθνές δίκαιο και θεωρώντας ότι η διεθνής ασυλία που απολαμβάνει του επιτρέπει να επιτίθεται και να στοχοποιεί.».

Το March to Gaza Greece αναφέρει ότι θα προσπαθήσει να ανακοινώσει τον απόπλου του ελληνικού σκάφους μόλις 24-48 ώρες πριν την πραγματοποίησή του και καλεί τον κόσμο της αλληλεγγύης να πιέσει την ελληνική κυβέρνηση να μην εμποδίσει την αποστολή και να εγγυηθεί την ασφάλεια των σκαφών. «Στεριά και θάλασσα, ένας αγώνας. Όλα τα μάτια στη Γάζα – Όλα τα μάτια στα σκάφη του Global Sumud Flotilla», καταλήγει η ανακοίνωση της ελληνικής αποστολής.