Global Sumud Flotilla: Ξεκινά για τη Γάζα ο στόλος της ελπίδας – “Όταν ο κόσμος μένει σιωπηλός, εμείς σαλπάρουμε”

Ανοίγει σήμερα τα πανιά του ο στόλος του Global Sumud Flotilla με στόχο να σπάσει τον παράνομο ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας. Παρουσίαση της αποστολής και συναυλία αλληλεγγύης στις 19:30 στα Προπύλαια.

Με το σύνθημα “Όταν ο κόσμος μένει σιωπηλός, εμείς σαλπάρουμε”, ξεκινούν σήμερα τα πρώτα πλοία του στόλου του Global Sumud Flotilla, ενός στόλου δεκάδων σκαφών με εκατοντάδες ανθρώπους από 44 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα με στόχο να άρουν τον παράνομο αποκλεισμό του Ισραήλ στη Γάζα και να μεταφέρουν πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια.

Ακτιβιστές μεταξύ των οποίων η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τη Βαρκελώνη για να “ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο και να βάλουν τέλος στην γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού που είναι σε εξέλιξη” όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

“Θα είναι η μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στην ιστορία” με “περισσότερους ανθρώπους και περισσότερα πλοία από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια μέχρι τώρα να φθάσει στη Γάζα”, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στους δημοσιογράφους στη Βαρκελώνη ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Αβίλα.

Με τον στόλο θα ενωθούν δεκάδες άλλα πλοία, που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν δράσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε 44 χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι προγραμματισμένη για σήμερα μια μεγάλη εκδήλωση παρουσίασης της αποστολής και συναυλία αλληλεγγύης στα Προπύλαια, στην Αθήνα στις 19:30.

“Μια αποστολή όπως αυτή δεν έπρεπε να χρειαστεί να υπάρξει”, εξήγησε η ακτιβίστρια σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Θα έπρεπε να είναι “ευθύνη (…) των κυβερνήσεών μας και των αιρετών να δράσουν και να προσπαθήσουν να υπερασπιστούν το διεθνές δίκαιο, να αποτρέψουν τα εγκλήματα πολέμου, να αποτρέψουν τη γενοκτονία” όμως “δεν το κάνουν και έτσι προδίδουν τους Παλαιστινίους αλλά και όλη την ανθρωπότητα”, είπε. “Έτσι, δυστυχώς, μένει σε εμάς, τους πολίτες, να το οργανώσουμε”.

Εκτός από τη Σουηδή ακτιβίστρια, ακτιβιστές από δεκάδες χώρες θα συμμετάσχουν στο Global Sumud Flotilla καθώς και ευρωβουλευτές ή άλλες πολιτικές προσωπικότητες όπως η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου.

“Είναι μια νόμιμη αποστολή με βάση το διεθνές δίκαιο” δήλωσε από την πλευρά της στη Λισαβόνα την Τρίτη η ευρωβουλευτής της Αριστεράς Μαριάνα Μορτάγκουα που θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία.

Η Global Sumud Flotilla (όπου “sumud” σημαίνει σταθερότητα, επιμονή στα αραβικά) περιγράφεται στον ιστότοπό της ως μια “ανεξάρτητη” οργάνωση που δεν “συνδέεται με καμία κυβέρνηση ούτε πολιτικό κόμμα”.

Αυτή η νέα πρωτοβουλία πραγματοποιείται έπειτα από μια παρόμοια απόπειρα να παραδοθεί βοήθεια στη Γάζα, η οποία ανεκόπη από το Ισραήλ.

Τη νύχτα της 8ης προς την 9η Ιουνίου ιστιοφόρο “Μαντλίν” (“Madleen”) στο οποίο επέβαιναν 12 ακτιβιστές από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία, την Τουρκία, τη Σουηδία, την Ισπανία και την Ολλανδία, είχε καταληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα σε απόσταση περίπου 185 χιλιομέτρων δυτικά των ακτών της Γάζας. Στη συνέχεια οι επιβαίνοντες είχαν απελαθεί, ορισμένοι έπειτα από σύντομη κράτησή τους.

Ο ΟΗΕ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι επικρατεί κατάσταση λιμού στη Λωρίδα της Γάζας, μια περιοχή που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, αφότου ειδικοί προειδοποίησαν ότι 500.000 άνθρωποι βρίσκονται σε “καταστροφική” κατάσταση.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, 63.371 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν πέσει νεκροί.