Γνωστός τράπερ εμπλέκεται σε εισαγωγή ναρκωτικών από τις ΗΠΑ

Μέσα από τη σύλληψη ενός 25χρονου για ακατέργαστη κάνναβη, οι αξιωματικοί της Δίωξης οδηγήθηκαν σε 30χρονο γνωστό τράπερ, ο οποίος και αναζητείται για να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ακόμη μία περίπτωση τράπερ που εμπλέκεται σε υπόθεση εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών.

Αυτή τη φορά, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη τη Δευτέρα (11/8) ένας 25χρονος ημεδαπός με καταγωγή από Αλβανία, ο οποίος κατηγορείται για εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, μέσω ταχυδρομικού δέματος.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνεται 30χρονος Κύπριος γνωστός τράπερ, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, συνέργεια, καθώς και για τα όπλα, καθώς ο πρώτος παρέλαβε τα ναρκωτικά για λογαριασμό του τράπερ.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα, ταχυδρομικό δέμα, το οποίο περιείχε 10 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 5.625 γραμμαρίων, προερχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με τελικό προορισμό την ελληνική επικράτεια.

Κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ανατέθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε., η διενέργεια «ελεγχόμενης παράδοσης» του δέματος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο 25χρονος τη στιγμή παραλαβής του δέματος και για λογαριασμό του συγκατηγορούμενού του.

Επισημαίνεται ότι από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν οργανώσει από κοινού την εισαγωγή και αποστολή του επίμαχου ταχυδρομικού δέματος.

Πέραν των ναρκωτικών ουσιών, συνολικά, από τις έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια, ξύλινο όπλο πολεμικών τεχνών, 5 αυτοσχέδια δισκία αναβολικού σκευάσματος, αυτοκίνητο, 6 τρίφτες κάνναβης, 3 κινητά τηλέφωνα καθώς και 1.200 Λεκ Αλβανίας.

Η διαδικασία για τη διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης των κατασχεθέντων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.