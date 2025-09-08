Γόνος γνωστού επιχειρηματία ο 20χρονος που παρέσυρε αστυνομικό

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας, με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο, ο οποίος αναφέρεται ως γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας.

Γόνος γνωστού επιχειρηματία, που προέρχεται από τον κλάδο της εμπορίας αυτοκίνητου, είναι ο 20χρονος που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και της Ομάδας ΔΙΑΣ, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών εντόπισαν στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος τον Αγίων Αναργύρων, δύο ύποπτα οχήματα και τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο.

Οι οδηγοί των δύο οχημάτων δεν υπάκουσαν και ανέπτυξαν ταχύτητα, ενώ στην προσπάθειά τους να διαφύγουν παραβίασαν ερυθρούς σηματοδότες.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τα δύο οχήματα στο Περιστέρι και να συλλάβουν τον έναν οδηγό, ωστόσο ο οδηγός του άλλου οχήματος ανέπτυξε και πάλι ταχύτητα παρασύροντας και τραυματίζοντας έναν αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «401».

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν το παραπάνω όχημα στη περιοχή του Χίλτον και, αφού το ακινητοποίησαν, συνέλαβαν τον 20χρονο οδηγό, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος αστυνομικών, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Ο 20χρονος αναμένεται να οδηγηθεί την Τετάρτη (10/09) στον εισαγγελέα για να απολογηθεί.