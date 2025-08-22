Γρεβενά: Φωτιά στην Βάλια Κάλντα – Καίει σε δύσβατο σημείο

Γρεβενά: Φωτιά στην Βάλια Κάλντα – Καίει σε δύσβατο σημείοΔιαβάζεται σε 1'
Φωτιά καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.
- 22 Αυγούστου 2025 09:20
Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης (21/8) μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα, η οποία κατακαίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο.
Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες και δυο πεζοπόρα τμήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρα κάνει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.