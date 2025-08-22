Ελλάδα Φωτιά

Γρεβενά: Φωτιά στην Βάλια Κάλντα – Καίει σε δύσβατο σημείο

Πυροσβεστικό ελικόπτερο EUROKINISSI

Φωτιά καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης (21/8) μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα, η οποία κατακαίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες και δυο πεζοπόρα τμήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρα κάνει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

 

