Γρεβενά: Φωτιά στην Βάλια Κάλντα – Καίει σε δύσβατο σημείο

Φωτιά καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης (21/8) μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα, η οποία κατακαίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες και δυο πεζοπόρα τμήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρα κάνει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.