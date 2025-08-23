Η “Λερναία Ύδρα” της τουρκικής Μαφίας σε Ελλάδα και Ευρώπη

Προμηθεύονται το όπιο από το Αφγανιστάν, το επεξεργάζονται στην Τουρκία και παραδίδουν τα φορτία ηρωίνης με πλήθος τρόπων σε Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία και Ισπανία, όπου έχουν φροντίσει να βρουν καταφύγιο δεκάδες μέλη τους.

«Λερναία Ύδρα» θυμίζει η Τουρκική Μαφία και η δυσκολία στην αντιμετώπισή της στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, που έχει απλώσει τα πλοκάμια της, όπου τουλάχιστον πέντε εγκληματικές οργανώσεις, οι «Ντάλτονς», οι «Μπαγιαγκαραλάρ», τα «Γεράκια», οι «Τατλί» και πιο πρόσφατα η οργάνωση του Μαζλούμ Γκουν, γνωστού ως «REIS»- το «κεφάλι», διακινούν τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών, όπλων και μεγάλο αριθμό μεταναστών με ταχύπλοα από τα τουρκικά παράλια.

Οι τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις εκτός του ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πλημμυρίσει τις ευρωπαϊκές χώρες μέσω της αθρόας διακίνησης εκατοντάδων χιλιάδων απεγνωσμένων ανθρώπων, έχουν πράξει το ίδιο και μέσω των ναρκωτικών και των όπλων, αφού θεωρούνται οι κύριοι διακινητές και χονδρέμποροι ναρκωτικών και κυρίως ηρωίνης.

Στην Ελλάδα έχουν «χαρτογραφηθεί» πάνω από 200 άτομα ως μέλη αυτών των οργανώσεων, όπου παρά τις συνεχείς συλλήψεις, βρίσκουν τρόπο να ανανεώνονται.

Οι διαδρομές των ναρκωτικών

Προμηθεύονται την πρώτη ύλη από το Αφγανιστάν, την επεξεργάζονται στην Τουρκία και παραδίδουν το προϊόν με πλήθος τρόπων σε Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία και Ισπανία, όπου έχουν φροντίσει να βρουν καταφύγιο δεκάδες μέλη τους, που εμφανίζονται ως δήθεν διωκόμενοι από το πολιτικό καθεστώς της Τουρκίας και στην πραγματικότητα, στήνουν τις δουλειές τους με παραρτήματα σε Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ευρώπη. Εκείνοι διακινούν οπιούχα προς την Ευρώπη και από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια διακινούν πίσω στη χώρα τους Skunk, κάνναβη και κοκαΐνη, τα πρωτεία της οποίας έχει η Αλβανική Μαφία με απευθείας προμήθειες από την Λατινική Αμερική.

Παρότι, στην Ευρώπη εκτός των άλλων προσπαθούν να βρουν καταφύγιο και από τις «βεντέτες» που έχουν στη χώρα τους με αντίπαλες εγκληματικές οργανώσεις, όπως τα γεγονότα δείχνουν, αυτό δεν το έχουν καταφέρει και έχουν αιματοκυλίσει τους δρόμους μεγάλων πόλεων σε Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη από ένοπλες επιθέσεις και εκτελέσεις που γίνονται με την ίδια θρασύτητα που γίνεται και στη χώρα τους. Σε οποιοδήποτε σημείο και οποιαδήποτε ώρα, ακόμα και αν κινδυνεύουν δεκάδες αθώοι και περαστικοί.

Ύποπτοι και για κατασκοπεία

Ένα άλλο επικίνδυνο χαρακτηριστικό τους, είναι πως, παρότι οι Μυστικές Υπηρεσίες της Τουρκίας σε κάποιες περιπτώσεις έχουν συνεργαστεί για τον εντοπισμό ορισμένων εξ αυτών, σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει η εκτίμηση ότι τους χρησιμοποιεί και ως κατασκόπους σε βάρος της χώρας μας, με αντάλλαγμα την μη παροχή πληροφοριών γι’ αυτούς στις ελληνικές Αρχές.

Στην Ελλάδα, η σχετικά νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που δημιουργήθηκε από τους πιο ικανούς και έμπειρους αστυνομικούς διαφόρων Υπηρεσιών της Ασφάλειας, ακριβώς για να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα που είχε αρχίσει να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις και στη χώρα μας, με την συνδρομή και της ΕΥΠ, έχουν σημειωθεί σημαντικές επιτυχίες.

Το «ξεδόντιασμα»

Δεκάδες συλλήψεις, εξιχνιάσεις εκτελέσεων και ουσιαστικά αδρανοποίηση κάποιων εξ αυτών των οργανώσεων με την σύλληψή ακόμη και των ηγετών τους, όπως του Μπαγιαγκαρά τον Μάιο του 2024 στους Αμπελοκήπους, την πρόσφατη σύλληψη στον Ωρωπό του Μαζλούμ Γκούν ή «REIS», την σύλληψη του δεύτερου στην ιεραρχία των «Ντάλτονς», του Φατίχ Ουζουναγιάλα στην Θεσσαλονίκη τον περασμένο Μάρτιο και την σύλληψη του διαβόητου αρχηγού τους Μπαρίς Μπογιούν πέρυσι, στην Ιταλία, αλλά και άλλων σκληρών κακοποιών όπως ο Νταλκις Σουλειμάν.