Η συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα που δεν έχει υπογράψει η Ελλάδα

Η Melissa Parke, εκτελεστική διευθύντρια της ICAN, καλεί την ελληνική κυβέρνηση να υπογράψει την συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων.

Η Melissa Parke, εκτελεστική διευθύντρια της Διεθνούς Εκστρατείας για την Κατάργηση των Πυρηνικών (ICAN – Ιnternational Campaign to Abolish Nuclear Weapons) βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην χώρα μας για να διαδώσει ένα ηχηρό μήνυμά: τα πυρηνικά όπλα πρέπει να απαγορευτούν.

Την στιγμή που παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν στην Γάζα, τον πόλεμο της Ουκρανίας και τις τεταμένες σχέσεις χωρών με τις ΗΠΑ, όλα δείχνουν ότι είναι πιο αναγκαίο από ποτέ οι χώρες να συμφωνήσουν να μην επαναληφθεί ένα ακόμα Ναγκασάκι ή μια ακόμα Χιροσίμα.

«Δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερο ρίσκο χρήσης πυρηνικών όπλων από αυτών που ζούμε τώρα. Οι πέντε από τις εννέα χώρες που έχουν πυρηνικά βρίσκονται εν μέσω σοβαρών αντιπαραθέσεων (Ρωσία,ΗΠΑ, Ισραήλ, Ινδία, Πακιστάν)» τόνισε στην ομιλία της η Melissa Parke κατα την διάρκεια συνέντευξης τύπου που πραγματοποίηθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στο χώρο του ΕΤΕΡΟΝ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

Άγγελος Μπαράϊ / Αντιπυρηνική συμμαχία

Ήδη από το 2017 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε την Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων (TPNW). Τα έθνη που υπογράφουν συμφωνούν μεταξύ άλλων στην απαγόρευση της ανάπτυξης, δοκιμής, παραγωγής, αποθήκευσης, εγκατάστασης, μεταφοράς, χρήσης και απειλής χρήσης πυρηνικών όπλων.

Όλα τα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά δεν έχουν υπογράψει την Συνθήκη, όπως και όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ – μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

«Για να εξαλείψουμε τον κίνδυνο θα πρέπει να εξαλείψουμε τα πυρηνικά όπλα. Κάθε χώρα που υποστηρίζει τα πυρηνικά όπλα δεν λειτουργεί σαν υπεύθυνος πολίτης» υπογραμμισε.

Η ιστορία έχει δείξει ξανά και ξανά ότι τα πυρηνικά όπλα διαθέτουν τρομακτικές καταστροφικές συνέπειες και μοναδικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την ακτινοβολία. «Οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων είτε γίνει προς την Ελλάδα είτε στην ευρύτερη περιοχή θα προκαλούσε ανθρωπιστικές συνέπειες και στην Ελλάδα, περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή της Μεσογείου και οικονομικό χάος» λέει η Parke καλώντας την Ελλάδα να σταθεί στην σωστή πλευρά της ιστορίας και όχι υπέρ του αφανισμού της ανθρωπότητας.

Άγγελος Μπαράϊ / Αντιπυρηνική συμμαχία

«Οι δεινόσαυροι δεν είχαν την επιλογή να αποφύγουν τον αστεροειδή που ήρθε να τους αφανίσει. Αλλά τα πυρηνικά όπλα δεν είναι μέρος του φυσικού κόσμου. Μπορούμε να επιλέξουμε το να τα εξαφανίσουμε. Από όλα τα προβλήματα που έχει αυτή την στιγμή η ανθρωπότητα αυτό είναι το λιγότερο περίπλοκο. Το μόνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση»

Η Parker εξηγεί ότι όπως ακριβώς άλλες συνθήκες στο παρελθόν έκαναν τις χώρες να μην χρησιμοποιούν χημικά όπλα καταδικάζοντάς τα ως απάνθρωπα και απαράδεκτα προς χρήση, «έτσι ελπίζουμε, σύντομα, να κάνουμε τα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα να δουν ότι δεν έχουν διεθνή συναίνεση για να έχουν αυτά τα όπλα».

Όπως απαντά στο NEWS 24/7 η ίδια, αυτή την στιγμή μετράνε 98 χώρες που έχουν υπογράψει ή επικυρώσει την συνθήκη και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν περισσότερες χώρες που θα προσχωρήσουν σε αυτήν κάτι που θα οδηγήσει στην παγκόσμια πλειοψηφία.

«Αυτή η συνθήκη είναι η πρώτη που παρέχει στην πραγματικότητα μια διαδικασία βάσει του διεθνούς δικαίου για τις χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα να αφοπλιστούν με τρόπο που πλέον είναι ασφαλής. Είναι η πρώτη συνθήκη που παρέχει βοήθεια στα θύματα και περιβαλλοντική αποκατάσταση για τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο που έχουν πληγεί από τη χρήση ή τις δοκιμές πυρηνικών όπλων. Είναι μια συνθήκη εκδημοκρατισμού επειδή αφαιρεί την εξουσία από το Συμβούλιο Ασφαλείας – κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα- και φέρνει τη συζήτηση στη Γενική Συνέλευση όπου κάθε χώρα έχει δικαίωμα ψήφου για τα πυρηνικά όπλα. [..] Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια συνθήκη που ταιριάζει πολύ με το ελληνικό “ήθος” και τη δημοκρατία» σημειώνει.

Άγγελος Μπαράϊ / Αντιπυρηνική συμμαχία

Την συνέντευξη Τύπου διοργάνωσαν τρεις ελληνικές οργανώσεις που αποτελούν εταίρους στην ICAN: IPPNW Ελληνικός Κλάδος, Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης και Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία, με τους εκπροσώπους τους να συμμετέχουν στην συζήτηση και να τονίζουν την αναγκαιότητα για συσπείρωση στον αντιπυρηνικό αγώνα και δράση.

Ήδη 93 Δήμοι στην Ελλάδα – μεταξύ αυτών και ο Δήμος Αθηναίων- έχουν υιοθετήσει ψηφίσματα στα δημοτικά τους συμβούλια θέλοντας προτρέψουν την κυβέρνηση να υπογράψουν την συνθήκη.

«Βρισκόμαστε στον κατάλληλο χρόνο για να σκεφτούμε σε τι κοινωνία θέλουμε να ζήσουμε. Την στιγμή που βλέπουμε μια άνοδο στην υποστήριξη των πυρηνικών θα πρέπει να εστιάσουμε στον αφοπλισμό από πυρηνικά όπλα και στην ειρήνη, σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήσαμε και την καμπάνια “σώσε την πόλη”» σημείωσε στην ομιλία του ο Νίκος Στεργίου, Πρόεδρος ΔΣ του «Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία».

Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτές τις μέρες υπήρξαν συναντήσεις με την προεδρία της κυβέρνησης και όπως σημειώνει η Parke στελέχη δήλωσαν την θετική διάθεση που υπάρχει ως προς την συνθήκη.