Ιερά Οδός: Στη φυλακή ο διανομέας που επιτέθηκε σε οδηγό ΙΧ – “Έβρισε τη μητέρα μου”

Ο 25χρονος διανομέας οδηγείται στη φυλακή μετά την απολογία του για την επίθεση σε οδηγό στην Ιερά Οδό, υποστηρίζοντας ότι χτύπησε το θύμα μετά από ύβρεις κατά της μητέρας του.

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 25χρονος διανομέας για την επίθεση σε οδηγό στην Ιερά Οδό. Ο διανομέας απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορία οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης.

Απολογούμενος ο 25χρονος φέρεται να αποδέχθηκε την πράξη του υποστηρίζοντας πως βγήκε εκτός ελέγχου και χτύπησε τον οδηγό με κλειδί όταν το θύμα έβρισε τη μητέρα του.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (3/10) όταν, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού, ένας οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε STOP, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας να του επιτεθεί φραστικά.

Ο οδηγός του Ι.Χ. κατέβηκε από το όχημά του και τραυμάτισε τον μοτοσικλετιστή στο αριστερό μάτι με ένα κατσαβίδι. Αμέσως μετά, μπήκε στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή.

Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας όπου νοσηλεύεται. Ο ίδιος, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβησαν.

«Έβγαινα από ένα στενάκι για να βγω στην Ιερά Οδό. Είχα stop εγώ, μου ήρθε κοντά μου και μου λέει «ρε φίλε, δε βλέπεις ότι έχει stop;». Εντάξει, ρε φίλε, το είδα ότι έχω stop, αλλά κι εσύ του λέω δεν έχεις φρένα; Στην αρχή έτσι ξεκινήσαμε και μετά μου βγαίνει δεξιά από το αμάξι και έλεγε τα δικά του».

Κουβέντα στην κουβέντα, τα αίματα άναψαν και ο δράστης έβγαλε ένα κατσαβίδι που είχε μαζί του και το κάρφωσε στο μάτι του 40χρονου.

«Την ώρα που ξεκίνησα εγώ να φύγω, αυτός ήρθε από δεξιά μου, κατεβαίνει κάτω μου ‘ρχεται εκεί πέρα και μου φώναζε, μετά έβγαλε το κατσαβίδι στο χέρι που το είχε από πίσω, με κάρφωσε μέσα, με τραυμάτισε, μου κάρφωσε το κατσαβίδι από τη μύτη, μέσα στο μάτι κάτω. Μου έσπασε ένα αγγείο και γι’ αυτό έτρεχε πολύ αίμα» πρόσθεσε το θύμα της επίθεσης.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με ιδιοκτήτες καταστημάτων και εργαζόμενους να βγαίνουν στον δρόμο για να βοηθήσουν τον αιμόφυρτο άνδρα.

Ο δράστης ανέβηκε στη μηχανή και διέφυγε από το σημείο, με τους αστυνομικούς να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό για τη διαδρομή που ακολούθησε, το οποίο φαίνεται πλέον να έχουν στη διάθεσή τους.