Ηλεία: Προφυλακιστέος 22χρονος για τον βιασμό 66χρονης

Ηλεία: Προφυλακιστέος 22χρονος για τον βιασμό 66χρονηςΔιαβάζεται σε 1'
Σε προσωρινή κράτηση οδηγήθηκε ο 22χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 66χρονης σε χωριό στην Ηλεία, καθώς και για κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
- 26 Αυγούστου 2025 12:29
Σε προσωρινή κράτηση θα βρίσκεται μετά την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας ο νεαρός άνδρας που κατηγορείται ότι βίασε 66χρονη γυναίκα σε χωριό του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. Ο ίδιος κατηγορείται και για κλοπή και παράβαση του νόμου περί όπλων
Από την προανάκριση που διενεργήθηκε για την υπόθεση προέκυψε ότι, όπως κατήγγειλε και το ίδιο το θύμα, η πράξη του βιασμού τελέστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 19 Αυγούστου, την ώρα που η 66χρονη γυναίκα, η οποία είχε έρθει για διακοπές στην περιοχή, βρισκόταν στην οικία της και κοιμόταν.
Τότε, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 22χρονος μπήκε στο από ένα ανοικτό παράθυρο και την ώρα που η γυναίκα κοιμόταν και αιφνιδιάστηκε από την παρουσία του κατηγορούμενου, ο νεαρός προχώρησε στην πράξη για την οποία κατηγορείται. Όπως κατήγγειλε η 66χρονη την απείλησε με ένα αιχμηρό αντικείμενο προκειμένου να μη φωνάξει και να μην αντισταθεί.