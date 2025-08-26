Ηλεία: Προφυλακιστέος 22χρονος για τον βιασμό 66χρονης

Σε προσωρινή κράτηση οδηγήθηκε ο 22χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 66χρονης σε χωριό στην Ηλεία, καθώς και για κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε προσωρινή κράτηση θα βρίσκεται μετά την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας ο νεαρός άνδρας που κατηγορείται ότι βίασε 66χρονη γυναίκα σε χωριό του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. Ο ίδιος κατηγορείται και για κλοπή και παράβαση του νόμου περί όπλων

Από την προανάκριση που διενεργήθηκε για την υπόθεση προέκυψε ότι, όπως κατήγγειλε και το ίδιο το θύμα, η πράξη του βιασμού τελέστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 19 Αυγούστου, την ώρα που η 66χρονη γυναίκα, η οποία είχε έρθει για διακοπές στην περιοχή, βρισκόταν στην οικία της και κοιμόταν.

Τότε, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 22χρονος μπήκε στο από ένα ανοικτό παράθυρο και την ώρα που η γυναίκα κοιμόταν και αιφνιδιάστηκε από την παρουσία του κατηγορούμενου, ο νεαρός προχώρησε στην πράξη για την οποία κατηγορείται. Όπως κατήγγειλε η 66χρονη την απείλησε με ένα αιχμηρό αντικείμενο προκειμένου να μη φωνάξει και να μην αντισταθεί.