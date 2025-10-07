Ιλίσια: Ισχυρή έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο – Βίντεο

Συναγερμός στις αρχές μετά από ισχυρή έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο επί της Μιχαλακοπούλου, στο κέντρο της Αθήνας.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε, το βράδυ της Τρίτης (7/10), σε γνωστό νυχτερινό κέντρο επί της Οδού Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα Πυροσβεστική και Αστυνομία, ενώ ακόμα παραμένει άγνωστη η αιτία της έκρηξης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα που βρισκόταν παρκαρισμένο έξω από το μαγαζί έχει υποστεί μικρές υλικές ζημιές, όπως και το νυχτερινό κέντρο εξωτερικά.

Σημειώνεται πως, το μαγαζί ήταν κλειστό με αποτέλεσμα να αποφευχθούν ευτυχώς τραυματισμοί.

Αυτή τη στιγμή οι αρχές συλλέγουν μαρτυρίες και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την προέλευση της έκρηξης, μεταξύ των οποίων και ο εκρηκτικός μηχανισμός από διερχόμενα άτομα.

Πέρα από την Πυροσβεστική και την ΕΛ.ΑΣ, στην περιοχή έχουν σπεύσει και άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νυχτερινό κέντρο βρίσκεται ανάμεσα σε ξενοδοχείο και εστιατόριο και είναι μερικά μέτρα μακριά από το Hilton.

Εικόνες και βίντεο από το σημείο της έκρηξης

