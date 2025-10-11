Ελλάδα Αττική

Συναγερμός για εντοπισμό χειροβομβίδας στη Λιοσίων – Διακοπή κυκλοφορίας

Φωτογραφία αρχείου.
Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στη Λιοσίων, καθώς βρέθηκε χειροβομβίδα σε πεζοδρόμιο. Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία το πρωί του Σαββάτου (11/10), ύστερα από τον εντοπισμό χειροβομβίδας έξω από μάντρα αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας.

Η χειροβομβίδα έχει εντοπιστεί στο πεζοδρόμιο, στην συμβολή των οδών Νικομηδείας και Λιοσίων και η περιοχή έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία, ενώ στο σημείο έχουν κληθεί και πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η οδός Λιοσίων από το ύψος της οδού Νεοφύτου Μεταξά έως το ύψος της οδού Μιχαήλ Βόδα.

