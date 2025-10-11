Συναγερμός για εντοπισμό χειροβομβίδας στη Λιοσίων – Διακοπή κυκλοφορίας

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στη Λιοσίων, καθώς βρέθηκε χειροβομβίδα σε πεζοδρόμιο. Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία το πρωί του Σαββάτου (11/10), ύστερα από τον εντοπισμό χειροβομβίδας έξω από μάντρα αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας.

Η χειροβομβίδα έχει εντοπιστεί στο πεζοδρόμιο, στην συμβολή των οδών Νικομηδείας και Λιοσίων και η περιοχή έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία, ενώ στο σημείο έχουν κληθεί και πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η οδός Λιοσίων από το ύψος της οδού Νεοφύτου Μεταξά έως το ύψος της οδού Μιχαήλ Βόδα.