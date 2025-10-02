Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση για να αποβιβαστεί μεθυσμένη επιβάτης

Βρετανίδα επιβάτης υπό την επήρεια αλκοόλ έκανε άνω-κάτω πτήση από τη Βρετανία στην Αίγυπτο με συνέπεια το αεροπλάνο να προσγειωθεί εκτάκτως στο Ηράκλειο.

Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου προχώρησε αεροσκάφος το απόγευμα της Τετάρτης, εξαιτίας της συμπεριφοράς επιβάτη.

Σύμφωνα με την ανταπόκριση της ΕΡΤ, το αεροπλάνο εκτελούσε δρομολόγιο από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Αίγυπτο, ωστόσο η πτήση βρέθηκε σε φοβερή αναστάτωση εξαιτίας μιας 38χρονης Βρετανίδας που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το πλήρωμα αδυνατούσε να τη “συνετίσει” και η 38χρονη δεν σταματούσε να φωνάζει και να αναστατώνει πλήρωμα και επιβάτες, με αποτέλεσμα, μετά από συνεννόηση με τον πύργο ελέγχου στο “Νίκος Καζαντζάκης” ο πιλότος να προσγειώσει το αεροπλάνο στο Ηράκλειο για να αποβιβαστεί η “ταραχοποιός” επιβάτιδα.

Η 38χρονη, η οποία προγραμμάτιζε διακοπές στην Αίγυπτο με τον σύζυγο και το ανήλικο παιδί τους, με τους οποίους συνταξίδευε, παραπέμπεται στην Ελληνική δικαιοσύνη.