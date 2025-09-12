Ηράκλειο: ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 19χρονη

Μια 19χρονη κοπέλα έχασε την ζωή της στο Ηράκλειο όταν επιχείρησε να διασχίσει τον ΒΟΑΚ σε σημείο όπου δεν υπήρχε επαρκής φωτισμός.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/9) στο Ηράκλειο, στο ύψος της Χερσονήσου. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μια 19χρονη κοπέλα, Ουκρανικής καταγωγής, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα σε σημείο όπου δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός και χτυπήθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο.

Ο 21 ετών οδηγός του οχήματος σταμάτησε και ζήτησε βοήθεια, ενημερώνοντας τις αρχές, ωστόσο οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν την κοπέλα παρά την έγκαιρη άφιξή τους.

Σύμφωνα με την Τροχαία, ακόμη ένας οδηγός ανέφερε πως είδε την κοπέλα την τελευταία στιγμή να περπατάει στο οδόστρωμα και την απέφυγε. Ο 21χρονος οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη και σχηματίζεται δικογραφία.