Ηράκλειο: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 26χρονο

Νεκρός ένας 26χρονος σε τροχαίο, στον δρόμο από Αγία Γαλήνη προς Ηράκλειο, στην Κρήτη.

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον δρόμο από Αγία Γαλήνη προς Ηράκλειο.

Ειδικότερα, ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 26χρονος Βούλγαρος με συνεπιβάτιδα μια 25χρονη ομοεθνή του, άγνωστο πως εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Ο 26χρονος οδηγός μεταφέρθηκε σοβαρότατα τραυματισμένος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου λίγες ώρες μετά υπέκυψε στα τραύματά του. Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά το τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.