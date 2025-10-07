Ιστιοφόρο πλέει ακυβέρνητο στην Κέρκυρα

Ιστιοφόρο πλέει ακυβέρνητο στην ΚέρκυραΔιαβάζεται σε 1'
Επιχείρηση στην Κέρκυρα για το ιστιοφόρο που εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο, με τρεις επιβαίνοντες.
- 07 Οκτωβρίου 2025 18:34
Να πλέει ακυβέρνητο εντοπίστηκε ένα ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Γερμανίας, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά νοτιοδυτικά της Κέρκυρας, την Τρίτη (07/10).
Αναφορές θέλουν τρία άτομα να επιβαίνουν στο σκάφος.
Στο σημείο, όπου πνέουν άνεμοι εντάσεως 5-6 μποφόρ, μεταβαίνουν ένα ναυαγωστικό, ένα αυτοκινούμενο και ένα ιδιωτικό σκάφος.