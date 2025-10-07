Ιστιοφόρο πλέει ακυβέρνητο στην Κέρκυρα

Επιχείρηση στην Κέρκυρα για το ιστιοφόρο που εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο, με τρεις επιβαίνοντες.

Να πλέει ακυβέρνητο εντοπίστηκε ένα ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Γερμανίας, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά νοτιοδυτικά της Κέρκυρας, την Τρίτη (07/10).

Αναφορές θέλουν τρία άτομα να επιβαίνουν στο σκάφος.

Στο σημείο, όπου πνέουν άνεμοι εντάσεως 5-6 μποφόρ, μεταβαίνουν ένα ναυαγωστικό, ένα αυτοκινούμενο και ένα ιδιωτικό σκάφος.