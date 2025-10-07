Ελλάδα Κέρκυρα

Ιστιοφόρο πλέει ακυβέρνητο στην Κέρκυρα

Λιμενικό σώμα Eurokinissi

Επιχείρηση στην Κέρκυρα για το ιστιοφόρο που εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο, με τρεις επιβαίνοντες.

Να πλέει ακυβέρνητο εντοπίστηκε ένα ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Γερμανίας, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά νοτιοδυτικά της Κέρκυρας, την Τρίτη (07/10).

Αναφορές θέλουν τρία άτομα να επιβαίνουν στο σκάφος.

Στο σημείο, όπου πνέουν άνεμοι εντάσεως 5-6 μποφόρ, μεταβαίνουν ένα ναυαγωστικό, ένα αυτοκινούμενο και ένα ιδιωτικό σκάφος.

 

