Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 για καταιγίδες στη Λακωνία

Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους.

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της Λακωνίας το πρωί της Πέμπτης (2/10), εφιστώντας την προσοχή στις μετακινήσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή.

«Ενεργοποίηση του 112 στη Λακωνία. Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.