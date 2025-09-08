Καλάβρυτα: Οι εικόνες και τα Ευαγγέλια που ετοιμαζόταν να πουλήσει ο ηγούμενος

Δύο Ευαγγέλια και 17 βυζαντινές εικόνες ετοιμαζόταν να πουλήσει ο ηγούμενος της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη. Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση του ηγουμένου της ιεράς μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και ενός βοηθού του, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προσπάθησαν να πουλήσουν σε μυστικό αστυνομικό βυζαντινές εικόνες, καθώς και δύο Ευαγγέλια έναντι 200.000 ευρώ.

Οι δράστες συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ, τη στιγμή που ο ηγούμενος επιχειρούσε να πουλήσει τις εικόνες στον αστυνομικό που παρίστανε τον αγοραστή.

Παράλληλα, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε τέσσερις ιδιώτες συλληφθέντες, έναν ενεχυροδανειστή και τη σύζυγό του, έναν μεσάζοντα, καθώς και ακόμη ένα άτομο που φέρεται να πουλούσε αρχαία νομίσματα.

Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφίες κειμηλίων που ετοιμάζονταν να πουλήσουν οι εμπλεκόμενοι, ανάμεσά τους δύο ιερά ευαγγέλια του 1737 και του 1761 και 17 βυζαντινές εικόνες.

ΕΛ.ΑΣ.

Πώς αποκαλύφθηκε το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές παρακολουθούσαν το κύκλωμα για περίπου τρεις μήνες, έχοντας συγκεντρώσει στοιχεία για τις «συναντήσεις» των εμπλεκομένων σε διάφορα σημεία, ακόμα και εντός της μονής.

Καθοριστικός για την εξάρθρωση του κυκλώματος υπήρξε μυστικός αστυνομικός που προσποιήθηκε τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, ενώ ρόλο μεσάζοντα φέρεται να έπαιζε ένας ενεχυροδανειστής, που προσέγγιζε δυνητικούς αγοραστές και αρχαιοκάπηλους.

Ο τελευταίος μετέβη, το απόγευμα της Κυριακής (7/9), στη Μονή μαζί με άλλους συναδέλφους του που παρακολουθούσαν διακριτικά το σημείο. Περίμενε στον εξωτερικό χώρο ώσπου εμφανίστηκε ο ηγούμενος με τον βοηθό του, τις εικόνες και τα Ευαγγέλια που είχαν συμφωνήσει να πουλήσουν αντί 200.000 ευρώ.

Καλάβρυτα: “Ξηλώθηκε” ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Μετά το σκάνδαλο, αντικαταστάθηκαν τα μέλη του ηγουμενοσυμβουλίου της ιεράς μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, όπως ανακοινώθηκε από την μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με την μητρόπολη, «η αντικατάσταση έγινε λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η ιερά μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εσωτερικού κανονισμού της μονής».

Ηγούμενος της μονής και πρόεδρος του ηγουμενοσυμβουλίου αναλαμβάνει ο μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Ιερώνυμος και ως μέλη, ο μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο νομικός σύμβουλος της μητρόπολης και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας, Γεώργιος Μπέσκος.

Με την ίδια ανακοίνωση η μητρόπολη καλεί τους πιστούς, «να στηρίξουν με την προσευχή τους την ιερά μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του».