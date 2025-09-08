Καλάβρυτα: Συνελήφθη μοναχός που ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 βυζαντινές εικόνες

Στη σύλληψη μοναχού Μονής στα Καλάβρυτα προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά από πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να πουλήσει βυζαντινές εικόνες αξίας 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το kalavrytanews.com, το αντίτιμο που ζητούσε ο ιερωμένος για συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες ήταν 200.000 ευρώ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο “πακέτο” ο μοναχός είχε βάλει και άλλα θρησκευτικά είδη.

Η σύλληψη του μοναχού έγινε μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων.